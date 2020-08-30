56歲「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）外型俊俏、桃花不斷，2016年和安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）離婚後，本來傳出和首任前妻珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Joanna Aniston）復合，沒想到日前被拍到和新女友妮可波塔拉爾斯基（Nicole Poturalski）約會中，新歡的身份還被挖出早就已婚、有小孩，且兩人第一次見面的地方是在女方老公店裡。

根據外媒報導，新歡妮可是年僅27歲的德國辣模，和小布差了29歲，大談父女戀，除此之外還有一位68歲丈夫羅蘭（Roland Mary），兩人育有一名7歲的兒子埃米爾（Emil）。最近，他們不畏外人眼光，雙雙搭乘私人飛機抵達法國南部機場，互動像是熱戀中的情侶，完全不在意外人的眼光，目擊者向八卦媒體《OK! magazine》表示：「他們有親嘴，小布似乎超級被女方吸引，雖然在半公開場合，但是他似乎不介意被別人發現。」

小布和妮可被狗仔拍到共乘私人飛機到南法。（圖／達志）

根據《每日郵報》報導，妮可的神韻和厚唇都激似安潔莉娜裘莉，外媒標題都以「長得像裘莉」來形容她的長相，她和小布2017年第一次見面，就是老公在德國柏林開的餐廳內，小布對她一見鍾情，無法抵擋女方的魅力，等於在對方丈夫的領域中調戲人家老婆。

小布和妮可首次見面，是在女方老公開的餐廳內。（圖／達志）

據悉，妮可雖然和小布交往1年多，但她並沒有放棄已婚身份，和丈夫維持開放式關係，外媒找到妮可的老公羅蘭，他沒否認和妮可的夫妻關係，也對老婆和小布的戀情「不予置評」。

(中時新聞網)