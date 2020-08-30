總統蔡英文日前宣布，明年起將開放美豬美牛進口台灣，引起諸多質疑聲浪。然而，臉書粉絲專頁「聲量看政治」根據近兩天的新聞聲量發現，總統蔡英文宣布部分開放美豬美牛後，民進黨在兩天內的新聞聲量，尚未看到嚴重負面聲量，該粉專針對各政黨進行分析，並認為美豬美牛開放涉及民生有關，執政黨步履薄冰，務必謹慎應對。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」指出，蔡英文宣布部分開放美豬美牛後，主要四大政黨的議題聲量為，民進黨72.51%、國民黨26.20%、民眾黨0.96%以及時代力量的0.33%。

該粉專針對這四個政黨進行分析：

時代力量：

因前主席徐永明涉入受賄案後，再爆發黨內路線與內部鬥爭風波，昨日才正式改選出新任主席高鈺婷。這兩天，時代力量處於組織重整期，無暇他顧，無法對美豬美牛公共政策進行有組織的反應。即使有發聲，也僅以立法院黨團新聞聲明形式，或單一立委臉書對外發聲，反應力道未足。

民眾黨：

往常若是重大公共政策爭議，黨主席柯文哲照理會跳出來猛烈批判，但這次美豬美牛議題，僅民眾黨官方利用臉書管道對外聲明，耐人尋味。或許，也跟連發補選紛紛敗選後元氣大傷，柯文哲剛被公車議題自傷有關。

國民黨：國民黨周五第一時間選擇花費大量精力反擊黨產條例釋憲案，美豬美牛議題力道反而薄弱。主要採取的是黨籍個別政治人物的批評與回應。然而，由於過去國民黨執政時期採取開放，反擊立場顯得彆扭。主要的論述戰展現在側翼的圖戰攻勢。

民進黨：民進黨的聲量主要來自主流媒體的過去立場檢視，以及報導部分黨內不同聲音。加以，民進黨內已準備對外說明，包括開放的脈絡、理由、當前國際關係、美豬入關的現實狀況。不過，由於過去民進黨採取反對開放的立場，外界針對於此，採取相對積極的攻擊態勢。

該粉專認為，主要三個在野黨都有各自內外部問題，導致無法對美豬、美牛議題有足夠反應，以至於相關議題聲量不足。也因涉及目前疫情與國際地緣政治關係變遷，美台關係目前來到過去70年最佳有關，所以民進黨在兩天內的新聞聲量尚未看到嚴重負面聲量。但該粉專示警，美豬、美牛開放涉及民生有關，執政黨步履薄冰，務必謹慎應對。尤其對於黨內異音與社會反應，應謙卑以對容納多元。

(中時新聞網)