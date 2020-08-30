印地安人隊今（30）日在客場與紅雀隊交手，打完9局1比1平手，10局起進入突破僵局制，無人出局先站上二壘。雙方仍鏖戰到12局才分出勝負，印隊以2比1險勝，拿下4連勝，在美聯中區單獨領先，不過暫居第2的白襪隊只落後1場勝差。

印地安人隊的台灣球員張育成在第10局上曾出場代跑，當時二壘有跑者，印隊打者萊昂擊出內野滾地球，紅雀隊投手接球後選擇傳三壘刺殺跑者，三壘審也舉手判跑者出局。由於攻守兩方的動作十分接近，印隊提出挑戰，經過電視輔助判決後維持原判。

接著印隊便把腳程較慢的捕手萊昂換下，由張育成代跑，再靠捕逸跑上二壘。可惜最後2個出局都是擊出平飛球出局，張育成未能再向前推進。這半局結束他也未上場守備，直接退場休息，目前打擊率仍是2成22。

12局上印隊終於攻下1分，下半局紅雀隊莫里納在1人出局後攻佔三壘，卻因跑壘判斷有錯誤，被印隊製造雙殺守備結束比賽。

(中時 )