日本首相安倍晉三因潰瘍性大腸炎復發宣布請辭，由於潰瘍性大腸炎是腸道慢性疾病，不易根治，醫師表示，腸道若經常反覆性發炎，十年後得到大腸癌的機率仍偏高，提醒潰瘍性大腸炎通常會出現5大症狀，尤其不可輕忽排便狀況。

潰瘍性大腸炎屬免疫性疾病，主要侵犯大腸黏膜，好發於20至40歲族群，由於潰瘍性大腸炎初期不易察覺，《華視新聞》報導，胃腸肝膽科醫師高偉育指出，下列5大警訊可供民眾檢視腸道是否健康。

1. 長期腹痛

2. 慢性腹瀉（一天拉肚子3次以上，超過3個月）

3. 血便

4. 莫名發燒

5. 貧血

如果發現排便有出血狀況，就須留意大便型態是否改變，及早到醫院就診檢查，高偉育說，一般認為潰瘍性大腸炎與遺傳、飲食、腸道菌蟲不平衡及環境壓力有關，一旦得到了這個慢性疾病，幾乎得一輩子與它共處，因免疫系統等相關問題，若放著不管恐引發併發症，而且腸道只要反覆發炎，大概十年之後，得到大腸癌的機率也比較高。建議養成正常作息、均衡飲食，並適當運動，才能有效預防。

書田診所家醫科主任醫師何一成在書田官網指出，潰瘍性大腸炎一般可以藥物治療，但有時因發炎嚴重，造成毒性巨大的腸症，如果用藥物無法控制，就要以外科手術將一部份的大腸切除。一般需長期服藥控制及追蹤治療，剛開始先將病情穩定下來，避免病情再發，如果能按醫師指導用藥，通常可以達到很好的治療效果。

(中時新聞網)