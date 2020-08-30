總統蔡英文日前宣布明年1月1日起將開放含萊克多巴胺美豬進口，日前農委會預告修正「動物用藥品管理法」遭疑將開放國內使用萊克多巴胺(Ractopamine)，陳吉仲今(30)早於臉書急忙澄清國內絕不會使用，也不會核准任何申請。

2012年馬政府計畫開放含萊克多巴胺的美國牛肉進口，民進黨主張「只有零檢出，沒有10ppb」，並表示當時聯合國在萊克多巴胺殘留量安全標準尚未訂出，因此反對到底。

但2012年7月5日聯合國食品法典委員會(CODEX)早已訂定萊克多巴胺最高殘留容許量標準，7月8日時任民進黨主席蘇貞昌表示既然瘦肉精殘留容許量已經通過聯合國標準，那就會參考國際標準，嚴格監督政府，等於同意美豬美牛進口，然而7月25日民進黨卻集體投反進口票，結果總統蔡英文日前「閉門決議」突然開放萊豬進口， 一個「時空背景不同」令人措手不及，國人食安與豬農生計衝擊再次浮上檯面。不少網友痛批「雙重標準」「又是時空背景不同」。

民眾黨立委賴香伶於臉書上指出，原本依據中央規定的「動物用藥殘留標準」，豬肉的瘦肉精就是「零檢出」，但8月28日公告修正未來將定出豬隻萊克多巴胺的容許量標準，但要如何說服國人對健康食安的疑慮及「過去不行、現在可以」的科學證據？

農委會主委陳吉仲今早於臉書上否認該修正預告是要開放國內使用萊克多巴胺，依據「動物用藥品管理法」的規定，動物用藥必須經過中央核准發給許可證才能在國內使用，從2012年開放萊牛到現在萊克多巴胺在國內沒有任何許可證，往後也不會核准任何申請，因此國內不可能開放使用萊克多巴胺。

(中時 )