影帝黃秋生日前受邀來台拍攝公視戲劇《四樓的天堂》，曾洩漏有想長居台灣的念頭，文化部也表示歡迎他居留台灣，而他日前先行返港，透露準搬離定居多年的舊家，昨(8/29)在推特po文證實已經離開了舊住處「展開新生活」，被問及是否正要來台定居，他也親口給出回應。

黃秋生完成台灣的拍攝工作後，日前已先行返回香港，沒想到一回去就被香港網友真情相勸「幹嘛回來？」、「此地不宜久留」，怕他被嚴重的疫情影響，黃秋生則在接受訪談時透露，是準備因每月租金數萬港幣的舊居都沒人住，覺得浪費，因此這次回香港是準備搬家。

而他昨天在個人推特po文，寫下「今天好日子，離開住了二十年的地方，展開新生活」，讓人好奇接下來要到那裡生活？因此問他是不是像之前說的，真要移民台灣，黃秋生竟然回應：「準備中」，讓人相當驚喜，不過這回應該不是直接搬到台灣，他之前曾經透露去向，這次po文應是指先將家當處理一下的「暫時搬家」。

據悉，其實黃秋生說過：「從來沒想過離開香港，但真的是沒辦法」也多次公開提到很喜歡台灣的生活，連宿疾都在台灣治好了，之後的工作安排也在台灣，接了美食節目主持棒，也有想在台開戲劇課跟叉燒包店，但其實內心的規劃，台灣不是首選，而是想移居加拿大跟兒子團聚，但無論是哪個，都意味他退休後的生活，不會劉在香港。

(中時新聞網)