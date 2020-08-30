國民黨立委蔣萬安大動作將在北市各區設服務站，被視為對2022台北市長選戰做準備，也被點名市長人選的民進黨籍前文化部長鄭麗君，30日受民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農邀請參與「壯闊台灣營隊活動」，鄭對此表示「目前沒任何規畫」，吳則重申「我不會選市長，但部長接下來任何規畫，我都支持！」

2018年台北市長選戰，民進黨高層曾屬意鄭麗君出戰，但因鄭未首肯，而改推前立委姚文智，鄭今年5月卸下文化部長後，外界視為要備戰2022台北市長。吳怡農則在去年與蔣萬安競選立委落敗後，今年1月已直言「絕對沒資格、也不會選台北市長」。

「目前沒任何規畫。」鄭麗君說，她卸任後就專心陪孩子，小孩下周就要上小學一年級，她很珍惜暑假陪伴孩子的難得回憶，有待小孩去大自然野放、玩泥巴、撿樹枝，她也野放自己、沉澱思考，認為與其談個人下一步，不如談論台灣下一步。但鄭話鋒一轉說，她會把握30年來從學運、社運、智庫、在野黨立委及2次執政經驗，再做一些思考整理。

受訪過程中，鄭麗君也將球拋給吳怡農，吳則說，他不會選台北市長，任何人要選台灣首都市長，都需要經過選民檢驗，他相信民進黨內部機制，會推出最有競爭力、最好的候選人，2年後選戰，他會盡全力輔選，而鄭麗君30年來長期在公共領域的努力付出，相信大家有目共睹，鄭接下來任何規畫，他都支持。

鄭麗君聞後趕緊說，「剛剛怡農這番話，好像沒在邀請我的劇本裡面！」並表示，她知道很多人對吳怡農也有期待，但她真心希望民進黨每位同志，不管在哪個位置上都能全力以赴、實現自己理想，如此民進黨也才會有理想，討論台灣社會與城市發展的下一步，比討論任何個人的下一步重要。

吳怡農附和說，更重要的事是需要大家一起努力，把不同的意見及背景撇開，在面對國安威脅要團結起來，這就是他辦一整天營隊活動的原因。

(中時 )