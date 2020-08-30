上海市今日通報，上海29日透過口岸聯防聯控機制，通報3例境外輸入新冠肺炎病例，其中，有1名病例為台灣人，這已是2週來第3度有台灣人入境上海時透過入境普篩發現為確診病例。
根據上海市衛健委通報，這名29日通報、來自台灣的確診病例，為台灣人且在台灣生活，27日自台灣搭機出發，當日抵達上海浦東國際機場，入境後隨即實施集中隔離觀察，觀察期間出現症狀。後相關單位綜合流行病學史、臨床症狀以及實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。
而本月19日、24日也分別有一起來自台灣入境上海被診斷為確診病例的台灣人，日前台灣疫情指揮中心就曾呼籲表示，指揮中心應針對入、出境者提出三天內的PCR陰性證明才准登機，防止潛在感染者在飛機上傳染的風險，也不會造成對入境國的防疫壓力，或造成台灣的負擔，即使是偽陰性，概率也僅50人，威脅並不大。
(中時 )
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