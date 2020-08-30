基隆一名王姓男子26日凌晨3點駕車在仁愛區一帶，警方巡邏時發現王男行跡可疑，一路跟車至某地下停車場，警方研判是毒品交易向前盤查，立即逮捕2名通緝犯，而王男卻開車衝撞員警逃離現場，警方立即調閱監視器將王男逮捕歸案，依妨害公務等罪移送，檢方複訊後，令15萬元交保。

南榮路派出所員警26日凌晨執行查緝毒品勤務時，發現王男形跡可疑，跟車至某停車場地下2樓，有4台車陸續抵達現場，疑似毒品交易，立即請求支援，黃姓巡佐等3員到場出面查緝時，王男竟駕車逃離現場，並衝撞黃姓巡佐，黃員閃避後，向車輛輪胎開了1槍，未料，王男仍衝撞停車場出入口柵欄逃逸。

另外4台車也意圖逃離遭警方攔下，清查發現2名盧姓及郭姓在場人為毒品通緝犯，並於盧姓通緝犯的車上查獲安非他命2包約50公克。當日下午警方也將王男逮捕歸案，依刑法妨害公務罪及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送，經基隆地檢署複訊後，諭令王男以15萬元交保。

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(中時 )