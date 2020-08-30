台南市政府警察局配合內政部與交通部規畫，自9月1日至9月30日將全台同步「路口安全大執法」專案，藉由執法手段達教育目的，提升用路人守法觀念。除交通警察大隊公布本市10大多事故路口為執法熱區外，台南市第一分局也選定多事故路口同步執行，提醒民眾東區常見行人違規易生肇事路段。

東區多事故同步執行路口：中華東與東門路口、中華東與凱旋（平實）路口、東門與崇學路（裕豐街）口等處。

行人容易違規肇事路段：大東夜市林森路段行人貪圖方便，擅自穿越中央分隔島，應由崇善或崇德路口行人穿越道通行；台南火車站前北門路段車流大，為保護旅客行人設有人行地下道，依照道路交通安全規則第134條規定，應走行人穿越道、人行地下道，以確保用路安全。

另外，成功大學校區、後火車站周邊，因行人通行流量高，於勝利路、大學路、前鋒路段等路口設有行人專用時相，以減少人車交織，提醒駕駛人應依照路口號誌行駛，維護行人穿越安全。

警方呼籲本次執法重點為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等。

警一分局長鄭榮崑提醒，汽機車駕駛人要養成「路口慢看停」觀念，「慢」：接近路口，減慢速度；「看」：隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」：暫停，讓行穿線（斑馬線）的行人先行。

據交通部統計，2019年全國道路交通事故30日內死亡人數，較2018年增幅3.1％。經分析，約有6成發生於路口，其中行人死亡人數近4成亦發生路口，路口行人致死事故肇因以車輛未注意車前狀況、搶越行人穿越道，以及行人未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路為前3大肇因。

(中時 )