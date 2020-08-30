台北、台中自治條例反美豬 侯友宜：零檢出原則不變 10:372020/08/30 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（30日）表示，地方沒有自治條例，就是依據中央規定「零檢出」標準，原則是一直不會改變。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統28日宣布，開放含「萊克多巴胺」美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，台北、台中皆以自治條例為由抵制，堅持要求「零檢出」。新北市長侯友宜今（30日）表示，地方沒有自治條例，就是依據中央規定「零檢出」標準，原則是一直不會改變。 侯友宜表示，國民黨團也會適時提出零檢出自治條例，無論如何新北市就是「零檢出」，不會改變的。 (中時 ) #自治 #條例 #侯友宜 #原則 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中堅持美豬瘦肉精零檢出 行政院：進口前持續跟地方政府溝通 17:312020/08/29 政治 館長槍擊案臉書被灌爆 侯友宜：警很多疑點沒釐清 12:572020/08/29 社會 台中擬對瘦肉精豬開罰 陳時中：不要一國多制 16:262020/08/29 生活 千億黨產宣告歸零 侯：與國民黨共度難關 13:042020/08/29 政治 開放美豬牛「一國多制」 陳時中打臉：不能自訂標準 08:522020/08/30 生活 美國豬牛進口 南投縣將禁止販售 19:142020/08/29 政治 含瘦肉精美豬進口 藍中常委要求綠營縣市首長表態 16:152020/08/29 政治 侯友宜盧秀燕成藍營一哥一姊 港媒驚覺：這對國民黨是警訊 12:142020/08/29 政治 館長中槍 專案小組追藏鏡人 04:102020/08/30 社會新聞 短評／防兩岸關係失衡 04:102020/08/29 時論廣場 政治熱門新聞 髮夾彎開放美豬牛 許淑華問民進黨一問題 引萬名網友淚讚 - 政治 瘦肉精豬最新民調出爐 泛綠民眾反應跌破眼鏡 - 政治 高雄瑞豐夜市 網友在牆上驚見29字「罷韓懺悔文」 - 政治 沒比較就沒傷害？看到高雄「薄薄一片」 網：好想念韓市長 - 政治 台海恐還沒首戰就已經結束 學者爆台灣罩門 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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