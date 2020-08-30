蔡英文總統28日宣布，開放含「萊克多巴胺」美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，台北、台中皆以自治條例為由抵制，堅持要求「零檢出」。新北市長侯友宜今（30日）表示，地方沒有自治條例，就是依據中央規定「零檢出」標準，原則是一直不會改變。

侯友宜表示，國民黨團也會適時提出零檢出自治條例，無論如何新北市就是「零檢出」，不會改變的。

(中時 )