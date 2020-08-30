台中市府抽查嬰兒床近7成結構安全性待加強 ，消保官呼籲9／1起應認明商品安全標章。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府抽檢市面販售的嬰兒床6件，檢驗結果構造安全性，不符合CNS11676「家用嬰兒床及折疊嬰兒床」國家標準的產品有4件，意即有近7成的嬰兒床「結構安全性」有待加強；這4件產品中的2件，中文標示不符規定，而6件嬰兒床的使用說明書全部有待改善。

市府呼籲有購買嬰兒床需求的家長要特別注意，自今年9月1日起，應認明產品上有「商品安全標章」，才能放心選購。

法制局長李善植指出，經濟部標準檢驗局早於106年間即修訂公布CNS11676「家用嬰兒床及折疊嬰兒床」標準，但自今(109)年9月1日起，才將嬰兒床列為商品應施檢驗項目，強制市面上販售流通的嬰兒床都必須符合標準，所以為避免法規上路前的空窗期。

這次查核就依CNS 11676國家標準進行嬰兒床安全性檢測，檢驗項目包括初始穩定性、床內部的孔洞、縫隙及開口、床外部的頭部夾陷、鉤絆點、最終穩定性等。

李善植表示，這次抽查的6件嬰兒床中，4件不符合標準產品，主要問題在於構造安全，例如嬰兒床內部的孔洞開口略大，可能造成嬰兒伸入手指受傷、嬰兒床上的小物件容易分離，可能導致嬰兒危險吞嚥、嬰兒床上有會產生鉤絆點的部位，可能造成嬰兒衣物纏繞導致窒息危險等。

市府消費者服務中心表示，對安全結構不符標準的4件嬰兒床，已要求業者停止銷售，業者對於已經售出的嬰兒床也提出改善方案，包含更換配件補強安全性或是一年內可無條件更換配件、維修特殊保固方案(無論是否為人為因素)或六折換購方案等等。

此外，就產品「使用說明書」記載內容未完全符合標準的部分，全部業者也允諾提供符合標準的新版使用說明書，消費者可向業者索取或於廠商網站下載；2件嬰兒床「中文標示」未符規定部分，已由中市府經濟發展局依照商品標示法規定，命業者限期改善，或移由業者所在地的主管機關續行處理。

消保官提醒民眾，嬰兒床使用前應熟讀「使用說明書」使用方法、警語、聲明及注意事項，有關各部分的組裝及操作應確實依使用說明書及警告事項執行，如有購買不符標準嬰兒床產品的消費者請盡速聯繫業者進行改善。

(中時 )