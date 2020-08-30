美國阿拉巴馬大學（University of Alabama）8月19日才開放學生返校上課，短短2周內，已經有上千名學生新冠病毒檢測結果呈現陽性。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，阿拉巴馬大學8月19日才開放校園、讓學生到校上課，不過2周內，已經有1,063人病毒檢測結果呈現陽性。

阿拉巴馬大學一共有3個校區，分別為杜斯卡洛薩（Tuscaloosa）、伯明罕（Birmingham）、亨茲（Huntsville）等3個分校，當中杜斯卡洛薩分校為主要校區，感染人數高達1,043人，確診學生中沒有人需要住院。

值得注意的是，阿拉巴馬大學卻稱沒有證據顯示這些學生是因為到校上課才染上新冠，該校社區衛生科學院（College of Community Health Sciences）院長佛蘭德博士（Dr. Ricky Friend）表示，「我們的暴露通知工作顯示，沒有證據指出病毒傳染是因為現場授課造成」，「我們對於復課前進行的預防工作感到滿意，包括戴口罩、保持距離，以及結合到校及遠距的授課方式，都相當適當且有效。」

阿拉巴馬大學醫學院院長以及該校健康與安全工作小組聯合主席維克絲（Selwyn Vickers）表示，過去一周，他們看到愈來愈多學生因為出現症狀、或是和確診者接觸過，而主動尋求重新檢測病毒。

除了學生，開學以來，學校也有82名教師及員工確診。

目前多數確診學生已返家隔離。

(中時新聞網)