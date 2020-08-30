我國邊境防疫周二起將有重大變革！中央流行疫情指揮中心今天表示，9月1日起針對機場有新冠肺炎疑似症狀以及自菲律賓返台的旅客將改採用深喉唾液採集法，除民眾將不用再遭受採集不適感外，醫護也不用再於機場駐點。

指揮中心發言人莊人祥表示，過去是採用咽喉拭子的方式進行採集，中央近期針對7月2日至8月24日期間的1226位旅客進行測試，同時採集深喉唾液與咽喉拭子檢體送至實驗室做核酸檢測，發現深喉唾液與咽喉拭子檢體皆陽性計12人、深喉唾液為陽性但咽喉拭子為陰性計8人、深喉唾液為陰性但咽喉拭子為陽性計4人、兩者皆陰性計1202人

莊人祥說，經分析統計兩者檢驗結果一致性高(Kappa值0.66)。由於未定義黃金標準，故不特別計算敏感性。未來機場入境旅客「深喉唾液」採檢陰性的旅客，於入境檢疫14天期間，若症狀未改善或持續，依現行作業將被通報及再次採檢，因此不會影響防疫安全。

(中時 )