農委會公告。 (翻攝賴香伶臉書)

美牛美豬開放議題持續延燒，民眾黨立委賴香伶今日於臉書發文表示，原本依據中央規定的「動物用藥殘留標準」，豬肉的瘦肉精就是「零檢出」。但農委會8月28日公告修正後，未來將定出豬隻萊克多巴胺的容許量標準，試問要如何說服國人對此「禁藥」可能造成健康食安的疑慮？

賴香伶指出，蔡英文總統在日前記者會說，此次開放美豬進口無須修法，只要完成公告程序就可以。但公告內容與現行許多地方政府通過的「萊克多巴胺零檢出」的食品衛生管理自治條例有所落差，也引發地方政府的反彈。

賴香伶批評，執政者要通過重大決策，涉及國人食安的疑慮，不應該主動與地方政府溝通、知會嗎？況且這是涉及到地方法規命令的執行效力，中央尊重地方政府、說明政策的方向與目標，很難嗎？

賴香伶說，蔡總統在520上任時說過要團結最多的人，也自許成為「最會溝通的政府、最會做事的政府」，為何這次卻關起門來、不經國會同意、審議、不與地方政府溝通，就強行決策？

民進黨立委許智傑則表示，過去民進黨反對美豬，是因為國際尚未訂定安全標準，馬政府不應輕易開放。現在世界動物衛生組織已訂出標準，蔡政府用科學證據處理敏感議題，想好配套才提出政策，確實跟當時馬政府完全不一樣。

許智傑指出，上次國民黨針對新冠肺炎問題，要求藍營執政的縣市長入境普篩，結果國民黨的縣市長紛紛出面駁斥。這次又要設定禁止符合國際標準的美豬美牛，而且日本新加坡韓國都已經開放，希望國民黨本於科學，勿操縱民粹，否則恐怕又會被他們自己執政的縣市長打臉，那就得不償失了。

(中時 )