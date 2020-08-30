酒駕男子車頭嚴重毀損，公車後保險桿則撞到快掉落。（三重警分局提供／許家寧新北傳真）

新北醉漢追撞公車，所幸未造成公車乘客受傷。（三重警分局提供／許家寧新北傳真）

新北酒駕率居高不下，30日又傳酒駕追撞，今晨近6時三重一部公車搭載乘客行經五華街往三信路方向，突遭後方疾駛而來汽車追撞，乘客嚇得驚聲尖叫，肇事的陳姓男子滿臉酒氣，頭部流血，向警坦承「對，我酒駕」，被警依法送辦。

新北市陳姓男子（34歲），今晨與友人飲酒喝天亮，上午5時許心滿意足駕車返家，根據影像，陳男車速不慢，一直緊跟在公車後方，疑似來不及剎車追撞公車，造成陳車引擎蓋翻起，車頭嚴重毀損，公車則是後保險桿被撞到快脫落，搖搖欲墜。

陳男頭部有撕裂傷，王姓公車駕駛及車上1名乘客則飽受驚嚇，警方到場聞到車內濃濃酒氣，陳男倒坐車內，坦承酒駕，經送醫包紮後，將依公共危險罪送辦。警方稱，酒駕零容忍，每月都有依警政署規定實施酒測路檢，呼籲民眾勿飲酒上路。

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(中時 )