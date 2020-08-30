民進黨2012在野時才強烈反對開放含瘦肉精的美豬牛，如今蔡政府跨時空自打臉，宣布開放，昔日任職立委的前文化部長鄭麗君當年也表達過反對，鄭30日受訪時被問及，現在是支持還反對？鄭說，她卸任了，不適合去評論正在討論的政策；民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農則說，他支持開放美豬牛。

鄭麗君表示，她5月卸任文化部長，現在不是政府團隊的成員，但她認為政府做做這決定是有全面思考，從國際經貿到產業、公衛、農民等思考下做，所做出的艱難決定，她長期的信念就是期待社會參與對話，她相信政府有完整的配套，能多與公眾深入溝通、落實執法，確保每個面向來回應民意。

吳怡農則說，他無法回應2012年執政黨與在野黨到底為何做出的決定，但他覺得現在應把握機會，做好把關、談判，要對台灣實力有信心，以讓台灣更接近國際社會貿易，而他則是支持這項政策，台灣可與國際標準接軌，並透過科學依據，調整食品政策。

對於30日舉辦的壯闊台灣營隊活動，吳怡農表示，一大早看到這麼多學員來透過行動參與家園守護，也非常開心請到重量級講師鄭麗君，鄭是他的舊識、好朋友，可給學員一些鼓勵與啟發。

鄭麗君說，謝謝怡農邀請，今天的營隊活動，是她參加過所有政治團體營隊中最與眾不同，有探討台灣目前面對的新型態安全威脅，還有國安議題，吳怡農都在持續關注這些很少人願意正面面對的問題，她非常感動，並認為國安不是只依靠政府及國軍，可從社區、每個人的行動做起，培養危機應變能力，守護民主。

(中時 )