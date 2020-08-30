民眾黨立委張其祿今日於臉書發文批評，執政黨開放美國豬肉進口 之決策，不僅草率及欠缺各界參與，更將深遠影響國內豬隻產業及豬農之生計。

張其祿指出，自去年中秋節過後毛豬平均價格即從每公斤新台幣72元暴跌至60元，而今年春節後豬價更是節節下跌，已遠低於養豬成本，目前又再受新冠肺炎疫情影響，基層豬農已是虧損慘重，生計問題嚴重，今年也曾為此召開記者會。

張其祿說，豬價尚未回穩，口蹄疫拔針後，產業復甦尚不明確的情況下，蔡總統及行政院就在國際及美方的政經壓力下，倉促通過了美豬進口之決策。

張其祿表示，這項決策對國內豬價和豬隻產業自然更是雪上加霜，因為美豬仍是享有極大的成本優勢，其進口價約僅本國豬隻價格的4成，未來恐仍將會蠶食鯨吞餐飲及加工市場。

張其祿指出，民進黨在野時對美豬進口的反對立場和陳述，早有完整的歷史紀錄可查，今日的草率決策只是證明其昨是今非，以及留下難以自圓其說的尷尬。

張其祿質疑，國內豬隻產業部分，1百億的產業基金就能翻轉在成本上的巨大差異嗎？且僅是救急方案嗎？未來長期究竟該如何做到產業轉型？

張其祿說，如果我們對含瘦肉精的肉品仍抱有相當疑慮，則其流向、內容標示就需要嚴查嚴管。否則如前所言，因美豬享有價格優勢，其豈不留向低價市場，弱勢或有政策配合義務(如軍方)之族群豈不更遭健康上的戕害。

(中時 )