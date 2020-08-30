富邦悍將與中信兄弟3連戰最終戰，兩隊皆派洋投出馬，悍將由「最強洋投」索沙掛帥，他本季對上兄弟的成績特別好，拿下4勝、自責分率僅2.47；相較之下兄弟推出的羅傑斯雖下半季表現不錯，但3場對戰都無關勝敗，對戰首勝還沒開張。

索沙本季表現起伏較大，近2場比賽皆沒投滿5局就退場，不過在之前的3場比賽表現相當神勇，分別是8局失3分、8局失2分、完投無失分。

其中他對上兄弟的數據特別優，本季7場對戰拿下4勝1敗，對戰自責分率僅2.47，且都至少撐過6局，尤其對右打壓制力佳，被打擊率僅2成60，但對左打被打擊率則是3成40偏高。

羅傑斯自從二軍調整2個月回歸後，8月所投的4場比賽表現都相當優異，至少投滿7局且最多責失僅2分，上一場先發主投8局無失分，單月自責分率僅0.90，近況相當不錯。

他本季對戰富邦悍將3場皆無關勝敗，對戰自責分率4.86偏高，要搶對戰的首勝。

(中時 )