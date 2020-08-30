樂天桃猿（Rakuten Monkeys）和統一獅3連戰前2場各取得1勝，今（30）日最後一場獅隊由施子謙先發，力保本季對猿不敗。桃猿隊則由卡本特掛帥，爭取個人第7勝。

卡本特戰績6勝5敗、自責分率4.21；8月4場先發雖有不錯的投球內容，不過未獲隊友火力支援，一勝難求。本季對獅隊先發5場，拿下1勝1敗，對戰自責分率5.06；最近一次交手是在8月1日，投6局被擊出9支安打，失3分有2分自責分，無關勝敗。

卡本特對獅隊的被打擊率是3成19，有偏高的現象。其中陳傑憲、林靖凱和陳鏞基對戰打擊率都在4成以上，尤其陳鏞基對卡本特8打數竟有7支安打，打卡本特「阿基師」可說是最有心得。

施子謙戰績7勝5敗、自責分率6.67；8月初連2場比賽繳出優質先發後，最近2場比賽落差較大，先是對富邦悍將僅投1局狂失7分，上周與中信兄弟交手，先發5.1局挨了11支安打，失8分有6分為自責分，也吞下敗投。

不過本季施子謙與樂天交手卻未嘗敗績，5場先發拿下4勝，對戰自責分率4.60。今天若能維持本季對樂天的優勢，仍有機會拿下個人第8勝；不過還是要留意幾位對戰打擊表現不錯的打者，包含陳晨威、梁家榮和林立，對戰打擊率均有4成以上，而陽耀勳和林泓育則曾轟出2發紅不讓。

(中時 )