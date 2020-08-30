TSCA金杯獎今年進入第三屆，從7月1日開放報名開始，共有近百店家咖啡店報名，經過評選之後，於假捷運大安森林公園站陽光大廳，由27家手工組與16家義式組的咖啡店進行最終現場評比。

義式組得獎咖啡館之一—赫米斯自家烘焙咖啡館。(圖／翻攝自赫米斯自家烘焙咖啡館粉絲專頁)

激烈的評選過程中，評審以風味層次、後韻、整潔等評選，最後脫穎而出的10家獲得金杯優勝的咖啡館如下：

【義式組】森氏工作室、赫米斯自家烘焙咖啡館、J’s Coffee僦室自家烘焙咖啡園、成真咖啡、鮮烘咖啡工作室

手工組得獎咖啡館之一—B-Roll Coffee。(圖／翻攝自B-Roll Coffee粉絲專頁)

【手工組】樂波波珈琲Le BoBo Coffee、Full of Beans充滿豆豆咖啡館、B-Roll Coffee、Citilite Coffee & Roasters、樂樂咖啡

這次還特別設立「最佳台灣咖啡奬」，鼓勵推廣台灣各產地的優質咖啡豆，沖煮出屬於台灣風味的咖啡店，最後由樂波波珈琲Le BoBo Coffee、恩山咖啡、烘焙者咖啡等3家獲得這個獎項。

台北市副市長黃珊珊(左三)到活動現場體驗手沖咖啡的魅力。(圖／台北精品咖啡商業發展協會提供)

台北市副市長黃珊珊今天到場參與這場活動時表示：「喝咖啡早已是民眾生活的日常，其實不只進口咖啡，台灣咖啡的製作技術一流，許多店家從咖啡豆的烘焙到沖泡，相當用心且充滿創意，而台灣咖啡豆的產地更是遍地開花。希望透過競賽，讓大家更認識台灣好咖啡。」

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(中時新聞網)