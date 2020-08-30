應立法院長游錫堃邀請，捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）8月30日到9月4日率團訪台，班機在今（30）日上午近11時抵達桃園國際機場，期間將會見總統蔡英文並出席台捷經貿投資論壇等活動。

捷克參議院議長韋德齊所率訪團，包含資深參議員、布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）及大學校長、研究機構、文化界人士、企業領袖、媒體等近90人，是捷克自1989年轉型為民主國家以來最高層級的訪台代表團。外交部長吳釗燮將代表我國政府，前往桃園機場迎接維特齊參議長訪問團。

(中時新聞網)