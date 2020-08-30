捷克參議長訪台包機抵達 吳釗燮赴桃園機場迎接 11:122020/08/30 中時新聞網 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）率團訪台，上午抵達桃園機場，現場湧入大批媒體。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 應立法院長游錫堃邀請，捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）8月30日到9月4日率團訪台，班機在今（30）日上午近11時抵達桃園國際機場，期間將會見總統蔡英文並出席台捷經貿投資論壇等活動。 捷克參議院議長韋德齊所率訪團，包含資深參議員、布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）及大學校長、研究機構、文化界人士、企業領袖、媒體等近90人，是捷克自1989年轉型為民主國家以來最高層級的訪台代表團。外交部長吳釗燮將代表我國政府，前往桃園機場迎接維特齊參議長訪問團。 (中時新聞網) #訪台 #捷克 #議長 #抵達 #桃園機場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美派偵察機亂入演習 陸發射東風快遞示威 蔡英文擔心擦槍走火 04:102020/08/28 兩岸要聞 三倍券逾2200萬人領取 蘇貞昌：零售業終止5個月負成長、國旅大爆發 16:372020/08/27 政治 桃園機場北跑道刨鋪完成 交長林佳龍比讚 12:372020/08/28 生活 秋遊離島避開暑假人潮 五福推馬祖多種行程 15:502020/08/28 旅遊 安心旅遊加碼16億 林佳龍：延續成功政策 12:352020/08/28 生活 捷克團訪立院 專屬廁所高標防疫 04:102020/08/27 政治要聞 館長今中3槍鮮血直流倒地 歷年糾紛爭議懶人包一次看 10:092020/08/28 社會 不清楚捷克團行程？外交部打臉黃珊珊 12:442020/08/27 政治 推動參與聯合國 外交部發動友邦致函不提案 11:012020/08/28 政治 鄭文燦宣布桃園各級學校營養午餐用台灣豬 禁美豬進校園 16:552020/08/29 政治 政治熱門新聞 髮夾彎開放美豬牛 許淑華問民進黨一問題 引萬名網友淚讚 - 政治 高雄瑞豐夜市 網友在牆上驚見29字「罷韓懺悔文」 - 政治 瘦肉精豬最新民調出爐 泛綠民眾反應跌破眼鏡 - 政治 台海恐還沒首戰就已經結束 學者爆台灣罩門 - 政治 沒比較就沒傷害？看到高雄「薄薄一片」 網：好想念韓市長 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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