台南市警一分局東門派出所員警楊曜銘，透過抽絲剝繭精神，協助超商店員找回誤發的三倍券。（警一分局提供／李宜杰台南傳真）

台南市東區龍山街1家統一超商，日前求助轄區東門派出所，稱自家店員因操作系統失誤，導致民眾誤領9000元的三倍券，若無法找回，恐將由店員負擔損失。派出所接獲報案後，利用線索及警政查詢系統比對，火速找回誤領民眾，讓店員鬆了口氣，頻頻向警方致謝。

南市警一分局東門派出所員警楊曜銘，日前接獲東區龍山街統一超商店長，以Line通訊軟體聯絡請求協助，員警到場了解後，得知是該店店員操作系統錯誤，導致民眾誤領總價值9000元的三倍振興券，若不能及時找回，須由店員自行負擔9000元損失。

楊員見店長與店員神情焦慮、心急如焚，發揮抽絲剝繭精神，利用店長提供的瑣碎線索，輔以警政查詢系統比對查證，在很快時間內，通知誤領的民眾返回超商繳還店家。超商徐姓店長除感謝楊員盡力協助，近日還特地寫信到警政署署長信箱，表揚員警積極任事，警政高層也肯定楊員主動為民的服務精神。

市警一分局表示，警方與超商長期合作攔阻詐騙，超商店員忙於服務客人之時，若發現疑似詐騙個案，仍能於警民LINE群組即時通報警方攔截，如今此個案，可謂警民跨界合作、互利互助最佳典範。

(中時 )