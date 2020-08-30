美網將在新冠疫情中閉門舉行，美國老球王馬克安諾(John McEnroe)看好喬柯維奇(Novak Djokovic)再添1座金盃，同時他認為女將小威廉絲(Serena Williams)正面臨著很大的挑戰。原因是沒有觀眾，這對喬柯維奇沒什麼影響，但對小威明顯不利。

馬克安諾告訴《紐約郵報》說：「小威以往可以從觀眾的支持中獲得能量，但這次她完全只能靠自己了。」「當你年紀漸長，你腦裡會有政治，會有很多比賽以外的雜念，特別是小威歷經了那麼多事。」馬克安諾認為，小威以往靠著壓倒性力量讓對手恐懼，但現在對手已經不再害怕她。

對於喬柯維奇的處境，馬克安諾心有戚戚，「當年我也是怎麼都追不上康諾斯(Jimmy Connors)、柏格(Bjorn Borg)的人氣。特別是喬柯維奇前面還有史上打球最美的費德勒(Roger Federer)，以及高人氣的納達爾(Rafael Nadal)。」反正觀眾並非總是支持喬柯維奇，沒有觀眾或許讓他更自在。

美國現在正陷入黑人與警察衝突的風暴，馬克安諾也感嘆，如果傳奇黑人名將亞瑟艾許(Arthur Ashe)還活著就好了。亞瑟艾許是首位拿下溫網單打冠軍的黑人球員，美網的中央球場即以他命名。「亞瑟艾許當時因自己的膚色而保持低調，大家不常聽到他的意見，如果他還在世，肯定無法對現在的情況視而不見。」

(中時新聞網)