政府近日拍板決定，明年開放美豬、美牛進口台灣，雖然政府保證將會在國民健康及維護國內產業前提下開放，但仍有不少民眾擔憂「瘦肉精(萊克多巴胺豬肉)」影響食安問題。而開放美牛豬、兩岸轉壞，「是否可能影響民進黨2022選情？」，有網友就對此做出分析。

近期因陸美局勢緊張、政府開放美豬牛等議題，讓2022縣市長選舉充滿變數，有網友就在批踢踢貼文分析，2022的選情，可能會和2009、2010一樣，並預測全國各縣市政黨席次、得票數。

原PO指出，北部方面，基隆可能由民進黨小勝1萬票，台北市可能由現任藍委蔣萬安出戰，並贏10萬票，新北市由侯友宜出馬爭取連任，並可能大贏35萬票，桃園因過往得票結果，可能由國民黨小勝2-3萬票，新竹市國民黨鄭正鈐小贏1.5萬票，新竹縣國民黨楊文科也可能贏4-5萬票，苗栗過往也因為選民結構，國民黨有望贏6萬票。

而中部方面，台中沒意外將由盧秀燕爭取連任，並可能贏5-7萬票，彰化王惠美也可能贏3萬票。原PO也預測，南投可能由藍委馬文君出戰，並小贏3萬票。

南部方面，雲林縣可能改由民進黨劉建國勝出，並小勝1萬票，嘉義縣依舊由綠營拿下，並贏5-6萬票，嘉義市則由藍營黃敏惠守住，險勝0.5萬票，綠營傳統大票倉的台南，原PO直言，現任市長黃偉哲有機會大贏35萬票，剛上任高雄市長的陳其邁也可能贏得35萬票，加上屏東也有很大機會由綠營拿下，可能贏8-9萬票。

此外，花東部分，花蓮將可能由現任縣長徐榛蔚出馬並連任，贏逾7萬票，台東有機會讓現任縣長饒慶鈴連任，並小勝1.5萬票，宜蘭的現任縣長林姿妙也可能小勝1-2萬票。外島部分，澎湖、金門(國民黨可能不提人)、連江(馬祖)，3外島國民黨也有機會能贏3萬票。

原PO強調，2022縣市長選舉全國總票數，兩黨應該總和差不多，正負不會差距超過15萬票，理想情形下，國民黨可能16-17席，民進黨可能5-6席。

批踢踢網友預測2022縣市長選情。(圖/翻攝自 批踢踢論壇)

(中時新聞網)