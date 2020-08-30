捷克議會參議院議長維特齊今率領約90人訪問團訪台，在台期間將前往立法院進行會商等。中國大陸駐捷克大使館發言人就捷克議會參議院議長訪台表示，此舉嚴重干涉中國內政，嚴重侵犯中國國家主權和領土完整，嚴重違反國際關係基本準則和雙邊政治承諾。

中國大陸駐捷克大使館在網站發布「駐捷克使館發言人就捷克議會參議院主席赴台灣地區訪問答記者問」。內容指出，「中方一貫堅決反對建交國同中國台灣地區進行任何形式官方往來」。

內容又指，「捷克議會參議院主席維特奇不顧中捷關係和兩國互利合作，無視捷克主流民意，出於個人政治算計執意訪台，嚴重干涉中國內政，嚴重侵犯中國國家主權和領土完整，嚴重違反國際關係基本準則和雙邊政治承諾。中方對此予以強烈譴責和堅決反對。」

內容說，「台灣是中國不可分割的一部分，中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉中國內政的決心堅定不移」。最後表示，中方敦促捷方恪守一個中國原則，以實際行動維護中捷關係大局。

捷克參議院議長韋德齊率團抵台後，預計9月1日至立法院發表演說。

(旺報 )