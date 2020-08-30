炎炎夏日，人手一杯手搖飲清涼消暑，就有YouTuber分享手搖店冷門飲料，影片也釣出手搖店員工，推薦心目中的前3名飲品，不僅曝光相當繁雜的製作過程，還大推隱藏版。

Sato醬、LinLin在「UMAI美食頻道」分享CoCo超冷門飲料，其中一款「五小寶」不僅外送司機沒看過，就連店員也說還沒遇到客人點這款飲料，而蕎麥系列則是評價兩極，衝突的味道有人喜歡，有人則感覺相當違和。

Dcard上有網友自稱是店員，認為Sato醬和LinLin的評測相當中肯，只是沒想到台灣熱賣的檸檬系列在日本竟然是冷門的，並推薦心目中的前3名飲品。

第一名就是「檸檬霸」，製作過程很麻煩，每顆檸檬都要經過浸、洗、切、壓汁等步驟。第二名則是「百香綠茶隱藏加料升級版」，該網友不藏私大公開，百香綠茶搭配檸檬汁、蜜香凍「真的超級推的！」第三名雲朵紅茶，其實就是之前的玫瑰鹽奶蓋紅茶，一定要打開蓋子先喝到鹹甜奶泡，加上紅茶後勁，但每次看到客人點了之後都會把奶泡跟紅茶搖勻再喝，讓原PO崩潰表示「你點奶茶就好啦！」

其他網友則表示，「coco就是要喝百香啊，竟然還有這種喝法百香綠檸檬加蜜香凍」「檸檬無敵又美白 ，喝那個酸V滋味還有百香，開胃耶」「其實我有點過五小寶，真心仙草味好喝，路過的仙草愛好者」「我愛西谷米奶茶」「五小寶推推+1」。

(中時新聞網)