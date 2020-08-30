「蛇姬」林采緹今年3月與胡睿兒簽字離婚，話題依舊不斷，除了爆出與已婚富商共穿浴袍，左右臉還歪掉，有失調症狀。日前，她上健身房運動，卻被網友發現疑似走光露暈，對此，林采緹親上火線回應了。

林采緹28日透過Instagram發文寫道：「喜歡運動時的自己，專注在身體肌肉，心無旁騖。」同時上傳2張自拍辣照，只見她綁著高馬尾，身穿白色的短版深U運動內衣，配上紫藕色的貼身長褲，勾勒出S型的身材曲線，胸前的事業線也深邃無比，令人目光忍不住停留於此。

不過，有網友眼尖發現，林采緹的深U內衣邊緣冒出黑色陰影，懷疑她是不是走光，留言驚呼：「乳暈？」對此，林采緹否認，親自回應：「陰影啦！」並附上三個無言的表情符號。不過，儘管已經出面澄清，仍有網友認為就是走光了，「很明顯是乳暈啊，貼那麼緊怎麼可能有陰影的空間。」

事實上，這已經不是林采緹第一次爆出露乳暈，她在2018年加入直播平台當主播，穿著超低胸蕾絲上衣，雖然有內搭小可愛，但仍不小心走光，右胸幾乎掉出一大半，粉紅乳暈跑出來見客，讓網友見狀紛紛截圖，直呼賺到了。

(中時新聞網)