蔡英文總統宣布開放美國牛肉月齡30個月以上、美國豬肉含微量萊克多巴胺（瘦肉精）可進口台灣，台灣青年民主協會今天發表聲明質疑，沒有資訊公開、社會溝通，這是蔡英文對待台灣人民及未來世代的方式嗎？他們無法率然苟同執政黨的這個決定。

台灣青年民主協會表示，萊克多巴胺（瘦肉精）是一種養殖用藥，常添加於飼料中，可增加養殖畜牲瘦肉，並減少其飼料量，是大型畜牧業常使用的一種食用化學製品。然而，瘦肉精也可能帶有讓畜牲痙攣、癱瘓和死亡的風險，對食用者而言，高強度的科學證據顯示，慢性病患者與孕婦、兒童亦有相關風險。

台灣青年民主協會說，目前歐盟等國皆禁止瘦肉精用於畜牧業，全世界僅20多國允許使用微量瘦肉精，先進國僅包含畜牧大國美加紐澳等，連中國也是禁止使用瘦肉精的國家；台灣現今仍禁止本土畜牧業和食用肉品驗出任何瘦肉精，目前僅根據國際食品法典（CODEX）的標準，允許開放萊克多巴胺殘留量值為10ppb（10億分點濃度）的美牛進口。

台灣青年民主協會指出，這次開放美牛美豬，不僅缺乏公開的國民健康影響評估報告，讓國民未能清楚瞭解可能造成的衝擊與影響；也未和養豬戶、相關食安、消保民間團體溝通，養豬協會也表示政府開放前未與其溝通，所謂的百億養豬基金也沒有事先商量，甚至並未有完整辨別進口與本產豬肉的相關配套。

台灣青年民主協會說認為，隨著政治局勢不同，決策與立場更迭並非絕對錯誤，但仍應抱持公開透明、充分利害關係的社會溝通，方為決策正道。他們強烈建議政府應暫緩相關決定，直至公開檢驗報告、與相關規範制定完成，相關決策立場為台灣人民和利害關係團體接受後，再行上路。

(中時 )