曾於1999年綁架、強姦兒童的美國死刑犯尼爾森（Keith Nelson），美國司法部28日執行她的死刑，而且是使用「注射毒藥」的方式行刑。而由於美國自今年7月至今已經執行了5起死刑，這次又使用毒藥注射，引發不少外界的批評。

根據《路透社》報導指出，1999年，尼爾森在美國堪薩斯州涉嫌綁架、強姦一名10歲女童，之後在使用鐵絲將她勒斃。之後被法院判處死刑，更於28日下午在印第安納州聯邦監獄的死刑室伏法。值得注意的是，這次死刑室採用了注射新型毒藥「戊巴比妥」（pentobarbital），這會讓注射者的肺部被血液淹沒，就好像溺水一樣，而注射者會因此喪失意識後才死亡。尼爾森在注射毒藥，9分鐘後才死亡。

而由於「戊巴比妥」會造成死刑犯不必要的痛苦，因此外界就抨擊使用該藥劑行刑，違反美國憲法中「禁止殘忍懲罰」的規定，同時也違反《聯邦食品、藥品與化妝品法案》。為此，華盛頓聯邦地區法院法官庫特莰（Tanya Chutkan）命令美國司法部暫緩死刑的執行，必須要將執行方式符合法規後才得以繼續執行。根據當地法令，如果要使用戊巴比妥的話，必須要有醫師的處方籤方得以使用。

其實早年美國執行死刑時，都是使用其他種藥物，但因為藥廠之後不願意自家生產的藥物被用於死刑上，迫使美國政府找尋新的替代藥物，最終於2019年，美國司法部長巴爾才同意使用戊巴比妥。而在庫特莰提出命令後，美國司法部也立刻上訴法院、推翻該命令，美國政府認為，在執行死刑時使用戊巴比妥，並不需要符合美國的法律。

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(中時新聞網)