民進黨政府火速以行政命令開放瘦肉精美豬以及30月齡以上美牛進口，明年1月1日上路，引發外界質疑自打臉，被美國予取予求。前農委會主委陳保基今天出席國民黨主辦記者會時，更直言「不是這裡就結束了」，接下來還可能會對基改大豆、健保用藥提出意見。

陳保基指出，美國跟台灣已經談判很久了，很清楚美國的作風，不是到這裡就結束了，美國貿易白皮書也點名幾個，包括我們營養午餐拒絕使用基改大豆，就把台灣列貿易觀察名單，甚至對健保的用藥、藥價美國也都有意見。

陳保基說，我們明明是一個主權獨立國家，美國卻叫你做什麼就要做什麼，營養午餐拒絕使用基改大豆也要被列觀察，強迫我們不能說不吃，非常沒道理，我們要買什麼東西，還要美國人在那邊說三道四。儘管美國跟我們的關係很重要，但還是要有自己的立場。

陳保基並預告，除了瘦肉精美豬進口影響本地豬農外，30月齡以上美牛進口，對本土養牛業衝擊遠比當初開放瘦肉精美牛還要大，「看著好了」，主要是因為30月齡以上美牛都是用來做牛肉加工品，比如牛肉乾、牛肉速食麵等，開放進口勢必這個市場會重整，很懷疑到底有沒有縝密的產業影響評估。

陳保基指出，當初開放瘦肉精美牛，並實施牛豬分離，主要是考量國人消費豬肉量是牛肉的七倍，且國人吃豬內臟很多，再加上本土養豬業是全國農業產值第一位，每年對農業產值貢獻高達700億，不希望因為開放瘦肉精美豬進口影響豬農生計。

陳保基更質疑農委會說現在進口豬肉達8萬噸，但實際上去年進口的數字應該是11萬噸，因為我們不只進豬肉，豬雜碎也進很多，佔了25％，農委會避開不講。且農委會說要拿100億基金幫助豬農，但一年有將近750億的豬產值，100億能做什麼事？且用納稅錢做這些事，我們在貿易上有得到什麼好處？

(中時 )