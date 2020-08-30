台南市工會行善團的「百工師傅志工團」首次跨縣市合作，與屏東縣政府及各工會幫忙屏東縣獅子鄉許姓女士弱勢家屋修繕工程。（潘建志攝）

台南市工會行善團「百工師傅志工團」到屏東縣獅子鄉許姓女士弱勢家屋修繕工程，副總統賴清德（左二）也到場在牆上刷最後一刷的油漆，象徵工程圓滿結束。（潘建志攝）

台南市工會行善團「百工師傅志工團」到屏東縣獅子鄉許姓女士弱勢家屋修繕工程，副總統賴清德（前右二）到現場為志工們加油打氣，並慶祝新居落成。（潘建志攝）

台南市工會行善團的「百工師傅志工團」首次跨縣市合作，與屏東縣政府及各工會幫忙屏東縣獅子鄉許姓女士弱勢家屋修繕工程，歷時21天後完工。在台南市長任內協助成立志工團的副總統賴清德，30日也到現場為志工們加油打氣，並慶祝新居落成。

屏東縣獅子鄉50歲許姓女子與丈夫育有2子，家中經濟來源為先生工作所得，每月約2萬元，她則偶爾打零工貼補家用。由於未達低收入戶或中低收等社會福利資格，現居房屋老舊，屋頂鐵皮會漏水，且家中無浴廁設備，多年來一家四口上廁所、洗澡都要向鄰居借用，非常不方便。

台南市工會行善團接獲消息後，便與屏東縣政府及縣內各工會合作，到現場場勘後，8月9日開始幫忙案家修繕房屋，經21天工期終於完工。賴清德也到場在牆上刷最後一刷的油漆，象徵工程圓滿結束。

賴清德說表示房子整建後改善許多，本來沒有衛浴設備，廚房也很擁擠，沒有屬於自己的房間，也沒有多餘空間收納物品。經過整建後煥然一新，生活起居一定會更加舒適。這也是台南市百工團第一個與外縣市合作的案例，未來屏東縣各工會就可自己接手做，台南市百工團可以到其他縣市幫忙，造福更多弱勢民眾。

許姓屋主表示，以前房屋會漏水，也沒有衛浴設備，生活不便已很多年。很感謝政府機關與志工團的幫助，現在有新家可以住，生活更加舒適方便，真的非常感動。

(中時 )