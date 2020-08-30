警方調查，駕訓車左切未注意後方，教練發現時已經來不及阻止。（林口警分局提供／許家寧新北傳真）

教練與駕駛等人飽受驚嚇，所幸無人受傷。（林口警分局提供／許家寧新北傳真）

怎麼撞的！新北泰山1名駕訓班男子（23歲），開著教練車進行道路駕駛，行經新北大道與貴子路口，男子突然左切變換車道，教練發現有異，大喊「等一下！」欲拉回方向盤時已來不及，隨即遭後方駛來的大貨車撞上，車輛翻轉了半圈才停下，眾人飽受驚嚇，所幸無人受傷。

駕駛白色教練車的駕訓班新手，28日載著教練、2名學員在泰山區新北大道進行道路駕駛訓練，突然遭一輛大貨車從後方撞上，車子橫躺路旁，嚇壞附近路人報案，警消獲報到場，車上四人心有餘悸，所幸雙方皆無外傷及明顯不適。

經了解，該輛駕訓車欲左切變換車道時，因未注意左後方之大貨車，等到教練發現已經來不及阻止，造成大貨車追撞駕訓車左側，經查雙方無酒駕，另外大貨車疑似佔用內側左轉車道部分，警方也將調閱監視器釐清。

林口警方呼籲，不管是道路駕駛班新手，或是領有駕照的用路人，都應遵守交通規則，變換車道時應注意使用方向燈，以及周遭車況，並禮讓直行車；也建議後方車輛若看見訓練車出現，注意前方新手駕駛，一定要保持距離，以策安全。

(中時 )