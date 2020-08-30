日本首相安倍晉三因潰瘍性大腸炎宿疾復發，日前宣布請辭，如今傳出，他的內閣官房長官菅義偉有意投入自民黨總裁補選。

日本首相安倍晉三因為健康因素請辭後，誰將投入自民黨總裁選舉、成為下一任日本首相？

路透社引述日本共同社今（30）日報導，匿名消息人士指出，日本內閣官房長官菅義偉有意投入即將於9月舉行的自民黨總裁補選。

安倍上周才成為在任最久的日本首相，28日便因為宿疾潰瘍性大腸炎復發宣布請辭首相一職。自民黨預定9月舉行總裁選舉，安倍將在新總裁選出後總辭內閣。

日本內閣官房長官素有「首相政治上的太太」之稱，安倍於2012年上任後，他欽點白手起家的菅義偉為新任內閣官房長官，菅義偉也為安倍效力至今，他也是日本政府最高的發言人，是繼任首相的最強競爭者，如果最後由他出任新首相，安倍第2任期中推動的財政、貨幣刺激政策將有望獲得延續。

在安倍上周五宣布辭職前，71歲的菅義偉多次對外表示對於首相一職沒有興趣，共同社指出，菅義偉決定投入總裁選舉，可能是相信自己在應對新冠肺炎疫情以及經濟狀況的能力有目共睹，判斷自己能夠在補選中勝出。

除了菅義偉，日本前外務大臣岸田文雄、防衛大臣石破茂等人都有意角逐自民黨總裁大位。

自民黨選出新總裁後，日本國會將召開臨時會議選舉新任首相，不過目前自民黨在眾議院擁有多數席次，屆時自民黨新任總裁幾乎篤定可以當選首相。

(中時新聞網)