前農委會主委陳保基說明當年「牛豬分離」考量的背景原因。(黃世麒攝)

民進黨政府突然宣布開放瘦肉精美豬進口，並聲稱是因為時空環境不同，並以2012年在國際食品法典委員會（CODEX）訂定萊克多巴胺的殘留標準為由，稱時空環境不同，已經有國際標準。國民黨文傳會副主委鄭照新抓包蔡英文總統2013年的時候，還在喊瘦肉精零檢出，這樣跟國際標準有什麼關係？

前農委會主委陳保基表示，雖然2012年7月通過codex標準，但當時其實是69票對67票，在這之前的15年都不能通過，因為專家一直都有疑慮，但是那年美國動員了很大的力量，最後才以兩票之差通過。

陳保基並指出，codex當時通過的標準，其實也有附帶決議，就是各國可以用各國的消費型態訂定自己的標準，並不是舉世都要遵守的，以我國狀況來說，華人吃內臟吃特別多，而實驗證明瘦肉精萊克多巴胺在內臟累積殘留相當高，殘留都比肉高。

鄭照新並指出，已故毒物專家林杰樑也說過，必須把瘦肉精對心血管疾病跟孕婦的風險算進去，他們的風險比一般人高達十倍以上，平均來算是不準確的，這次開放瘦肉精美豬，有針對這些高風險族群做評估嗎？

國民黨文傳會副主委黃子哲也質疑，美國衛生部長阿札爾來台沒多久，政府就宣布開放瘦肉精美豬，蔡英文總統是不是有和美國簽署密約，有沒有簽定「諒解備忘錄」？跟美國有什麼暗盤交易？除了美豬之外還有其他條件嗎？

國民黨文傳會主委王育敏則表示，民進黨的行為是背叛台灣人民，應該跟人民道歉，且跳過立法院直接以行政命令通過更是把立法院當「塑膠」。她也指出，各地方議會應該都會有所行動，表達人民意見，而國民黨也不排除上街抗議，接續會採取一連串強力監督的行動。

國民黨文傳會主委王育敏轟蔡政府「雙標又獨裁」。(黃世麒攝)

(中時 )