大根也將登上直播平台，面對提問有問必答。（Up直播提供）

直播熱潮刮進演藝圈，不少藝人轉戰網路平台力求增粉、擴大自身影響力，先前因感情風波停工的謝忻，近期恢復演藝工作，並與同樣經歷新聞風波的大根、鮪魚和阿虎，組成直播大聯盟，將輪番在8月31日至9月4日在Up直播上獨家與粉絲面對面，喊話：「什麼都能問，放馬過來。」

謝忻近期的主持跟電視通告量明顯增加，包括綜藝、談話性節目，甚至辯論、博弈性質節目都出現，她表示還是最喜歡主持，也期盼未來可以有戲劇上的演出。被問到目前感情狀況？她笑稱：「追求者不少，而且追得很勤，因為都是債主。」並表示直播時，大家問什麼都沒關係，只怕沒問題。

前陣子因羅志祥捲進新聞風波的大根，近期努力經營自家餐酒館，並擔任製作人兼演員，投入網路恐怖影片及靈異故事製作。針對這次直播，曾辦過音樂會的大根說：「是時候拿出我音樂人的一面讓大家看看了，大家對我有什麼疑問，我也會一併回答。」他也會分享自己的夜生活故事，網友頻敲碗。

熱愛旅遊的鮪魚，近期因家中有了新的毛小孩成員，母愛滿溢，將在直播上與粉絲大聊寵物經，也會分享身為愛玩客，疫情下如何在台灣安心旅遊的祕訣。飽受失眠痛苦的阿虎則跟大家聊睡眠狀況，他放下身段跟新媒體前輩學習，籌備的YouTube頻道即將上線。

(中時 )