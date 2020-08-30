廣東海警局人員日前在大陸海域截查一艘快艇，拘捕12名香港偷渡者，另有5名港青7月中下旬偷渡到台灣時被截獲，正在高雄扣留。港媒報導，被控暴動罪的21歲學生文家健，其母親昨晚聲淚俱下，指兒子至今杳無音訊，又認為兒子並非參與暴動，批評香港政府令年輕人有家歸不得。

《明報》報導，文家健被控兩項暴動罪、一項進入或逗留在會議廳範圍罪，早前提堂時，控方透露他自6月10日起失蹤，跟據台媒報導5名港青7月中下旬偷渡到台灣時被截獲，扣留高雄，包括文家健。

明報報導，文母得知兒子被扣在台灣，但一直未能聯絡，港府亦未通知她，十分徬徨，她聲淚俱下說怎麼不擔心？她眼睛都哭腫。

她指兒子並非參與暴動，而是出於愛香港，自己亦支持他去爭取，只是不贊成傷害他人。她指自己曾在大陸內地生活，理解兒子在香港接受教育，亦受外國思想影響，「對祖國的認識與自己認知真是兩個樣」。

至於被扣押大陸的12名港青中，17歲中五生廖子文的父親稱已獲警方通知指兒子逃亡時被大陸海警截獲，正在深圳鹽田被行政拘留15日，至今父子未有機會直接聯絡。

他不擔心兒子在內地拘留時會被不合理對待，廖父還透露，兒子早已向自己表示，若他某日突然音訊全無，不需四處奔走搜尋，「（兒子）走得到就會報平安」，事到如今唯有「順其自然，觀看事情發展」。

他又指，早知兒子參與社會運動，但因為擔心他會受傷所以不支持，亦認為不值得因此身陷囹圄。

(旺報 )