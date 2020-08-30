◎高市月餅大戰 拚全台銷售王

今年適逢潤4月，中秋節來得較晚，因疫情拖垮餐飲業，今年月餅大戰悄悄提前開打，下半年急追業績。漢來美食目標5萬盒，力拚全台銷售王；祥裕樓重磅回歸續推招牌蘇式月餅；高雄英迪格酒店推「中秋小提箱」兼顧視覺及味覺享受。

◎中秋只能送月餅？亞尼克送禮TOP3推薦

今年各業者中秋送禮戰提前開打，中秋送禮更不再只是一成不變的月餅，亞尼克看準中秋送禮需求，採「門市」、「網購」、「YTM」等多管服務，提供消費者最便利省心又多元的選擇。亞尼克中秋送禮TOP 3推薦:「黃豆粉蕨餅生乳捲」、「焦糖奶油夾心」、「巴斯克生起司」！

◎鐵窗牌月餅 彰監年銷4萬顆

彰化監獄2016年開設烘焙技能訓練班，起初是想讓受刑人能吃到月餅，沒想到大受好評，便開始製作供民眾購買，這些美味的月餅究竟出自哪位糕餅師傅？彰監12日揭祕，原來是出自6名經層層考驗的收容人之手；彰監月餅開賣至今已邁入第4年，每年銷售超過4萬顆以上，相當驚人。

◎Häagen-Dazs推出玩具總動員25周年限定冰淇淋月餅

中秋佳節即將到來，迎接歡慶氛圍怎麼能少了Häagen-Dazs！適逢玩具總動員25周年，Häagen-Dazs推出玩具總動員25周年限定冰淇淋月餅禮盒「童心繫夢」，搭配限定三眼怪保冷袋，讓中秋團聚更有滋味更有趣！早鳥優惠同步起跑，即日起搶先預購Häagen-Dazs 2020年冰淇淋月餅禮盒，只要一盒就有折扣，買越多省越多，歡度佳節，有Häagen-Dazs真好！

◎半島精品店台灣首推「以茶佐餐」月餅名茶搭配

半島精品店承襲香港傳統，每年在台推出的中秋月餅禮盒皆是引起消費者搶購的熱賣商品，特別是馳名中外的「迷你奶黃月餅禮盒」於傳統港式月餅中脫穎而出，將中秋月餅提升至更高層次，三十多年來極受推崇，被譽為香江經典。

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(中時新聞網)