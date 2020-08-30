由行車紀錄器可見，機車失去重心開始偏移，被機車拖行歪斜衝往對向車道。（羅亦晽翻攝）

花蓮縣富里鄉9線昨天上午發生一起詭異死亡車禍，65歲黃姓婦人騎機車突然失控，衝往對向車道，恰好一輛油罐車由對面行駛而來，黃婦人車直接側撞對向油罐車，當場遭輾，送醫傷重不治，警方進一步釐清肇事原因及責任由。

玉里警分局指出，黃婦昨上午10時許，騎機車從富里往東里方向，南往北行駛在台9線上，原本騎在外側機車道的黃婦，在285.5公里處機車突然失控往對向車道，側撞前方油罐車左後方，55歲柯姓油罐車駕駛看到時來不及煞車，直接輾壓黃婦，黃送醫不治；與黃同向的後方一輛自小客車也遭機車殘骸波及。

由行車紀錄器可見，黃婦原本雙手緊握機車龍頭，左手調整安全帽沿後，機車突然失去重心開始偏移，黃婦疑似太過緊張，緊抓機車握把不慎猛吹油門，被機車拖行歪斜衝往對向車道，最後由車帶人直接撞向油罐車左方。

警方表示，黃婦與柯姓駕駛皆持有駕照，無酒駕，肇事責任仍需進一步釐清，依過失致死罪嫌將柯移送法辦。

(中時 )