蔡英文總統28日宣布，開放含「萊克多巴胺」美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引發不小爭議。農委會主委陳吉仲則在臉書列出「與國際接軌才能為臺灣爭取更多國際盟友並走向全世界」等七大說明，遭前國民黨立委孫大千痛批，陳吉仲所提出「史上最瞎」的七點說明，其實存在了七個巨大的矛盾。

陳吉仲在臉書表示，為了因應後疫情時代的國際經貿戰略及美中貿易戰下的臺灣經濟安全，在保障食安和提升國產的前提下，依循國際標準訂定豬肉「萊克多巴胺」的安全容許量，這是一個必須面對的議題。因此在總統及院長的指示下，跨部會對於相關的安全評估與配套措施，都已經準備好了。他也列出七點說明，包括與國際接軌才能為臺灣爭取更多國際盟友並走向全世界、台美關係史上最好，現在就是臺灣擴大國際參與的契機、嚴格遵守國際標準，政府把關食安無虞、國人吃到進口萊豬的機率微乎其微、臺灣豬飼養過程維持完全不用萊克多巴胺、所有消費通路強制標示進口產地，國產進口一目瞭然、成立百億養豬產業基金，向上提升國內養豬產業等。

對此，孫大千在臉書痛批，陳吉仲所提出「史上最瞎」的七點說明，其實存在了七個巨大的矛盾。孫大千提及：第一，如果連健康都沒有了，台灣人民怎麼走向國際社會。第二，既然台美關係良好，為什麼要犧牲台灣的食品安全做為代價。第三，民進黨當年在野時，為什麼不管國際標準，要堅持「零檢出」的原則？第四，陳吉仲又不會算命，憑什麼確信國人吃到美豬的機率是微乎其微？第五，既然台灣豬飼養過程維持完全不用萊克多巴胺，不正是代表政府對於萊克多巴胺仍然有疑慮嗎？第六，陳吉仲憑什麼保證業者廠商會依規定誠實標示進口產地？第七，政府還要花費百億預算成立養豬產業基金，對台灣人民來說，這不是傷身又破財嗎？

網友則回文表示「美豬含瘦肉精就是拒絕進口，拒絕毒害下一代」、「如果國人吃到美豬的機率是微乎其微，那進口是為了什麼？真的夠瞎！」、「國民黨撿到槍，還是不會用它 」、「台灣人的悲哀」、「標準的睜眼說瞎話」、「民進黨只要說為了台灣走出國際社會，就可以做一切當初自己拚命反對的事情，難道當初國民執政時做這些事就不是為了讓台灣走出國際社會嗎？除了欺騙還是欺騙! 可惜台灣人就是喜歡被他們騙」。

(中時新聞網)