美豬開放 李眉蓁PO文將提案修訂自治條例 12:502020/08/30 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李眉蓁PO文將提案修訂自治條例。（摘自李眉蓁臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對美豬開放，高雄巿議員李眉蓁30日臉書發文，將建請高雄巿議會提案修訂高雄市食品安全衛生管理自治條例修正案，增修第12條「高雄市流通之豬肉品及其他相關產製品，不得檢出乙型受體素」即「萊克多巴胺0檢出」。 她也強調，要加強查驗相關製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列的豬肉及相關產製品，只要檢出乙型受體素如萊克多巴胺，即開罰。另外，累犯或是情節嚴重者另制定加重罰則。 (中時 ) #多巴胺 #產製品 #高雄市 #乙型 #受體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 葉獻文專欄－傳產有亮點 留意法人加持股 04:102020/08/30 財經要聞 牽拖比照國際標準 綠委自打嘴巴 04:102020/08/30 政治要聞 曾反對開放美豬牛 鄭麗君避答「我卸任了」 11:182020/08/30 政治 美豬開放爭議 鄭麗君：應與公眾深入溝通 10:282020/08/30 政治 中央開放美豬美牛進口 楊鎮浯批：昨非不會變成今是 10:162020/08/30 政治 開放美豬美牛 民進黨仍未陷嚴重負面聲量 網曝關鍵 10:272020/08/30 政治 江斥卑躬屈膝 要蔡到國會報告 04:102020/08/30 政治要聞 學校團膳不准吃 阿兵哥慘了 04:102020/08/30 政治要聞 開放美豬進口辯時空不一樣 侯友宜打臉：是總統您變了 10:342020/08/30 政治 開放美豬牛「一國多制」 陳時中打臉：不能自訂標準 08:522020/08/30 生活 政治熱門新聞 瘦肉精豬最新民調出爐 泛綠民眾反應跌破眼鏡 - 政治 高雄瑞豐夜市 網友在牆上驚見29字「罷韓懺悔文」 - 政治 沒比較就沒傷害？看到高雄「薄薄一片」 網：好想念韓市長 - 政治 髮夾彎開放美豬牛 許淑華問民進黨一問題 引萬名網友淚讚 - 政治 台海恐還沒首戰就已經結束 學者爆台灣罩門 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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