針對美豬開放，高雄巿議員李眉蓁30日臉書發文，將建請高雄巿議會提案修訂高雄市食品安全衛生管理自治條例修正案，增修第12條「高雄市流通之豬肉品及其他相關產製品，不得檢出乙型受體素」即「萊克多巴胺0檢出」。

她也強調，要加強查驗相關製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列的豬肉及相關產製品，只要檢出乙型受體素如萊克多巴胺，即開罰。另外，累犯或是情節嚴重者另制定加重罰則。

(中時 )