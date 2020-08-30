一名加拿大男子去年穿上了260件衣服，成功打破金氏世界紀錄，日前官方也發佈了他挑戰時的縮時影片，據悉，該名男子之所以會進行如此挑戰，全都是因為兒子詢問他「是否可以打破金氏世界紀錄」。

根據《India Times》報導指出，去年加拿大籍男子泰德（Ted Hastings），穿上260件衣服成功挑戰金氏世界紀錄，官方日前也釋出他挑戰的畫面，只見泰德在眾人的幫助下，把一件一件衣服往身上套，整個人也如同雪球般越來越大顆，到後面甚至因為衣服實在太重，泰德必須要坐在椅子上稍微休息，才能繼續挑戰。最後，泰德穿上260件衣服，只露出半個頭，看起來就很像米其林寶寶。

據悉，泰德之所以會進行這次的挑戰，主要是因為他與兒子在閱讀《2019年金氏世界紀錄》時，兒子問他說，「爸爸，你是否能打破金氏世界紀錄」。泰德認為，這是一個很好的教育機會，可以藉此告訴兒子堅持與承諾的重要性，所以就進行了此次的挑戰。而他為了避免因為挑戰失敗而讓兒子失望。他查看數百條金氏世界紀錄後，決定挑戰「同時穿上最多衣物」這項挑戰。雖然過程中一直失敗，但直到活動當天，他在團隊的幫助下，穿上260件衣服，成功打破金氏世界紀錄。

泰德對媒體表示，這次的挑戰最大困難處，其實就是找到足夠大尺碼的衣服，因為不少廠商不願意生產20XL的衣服，最後泰德找到一間印度的廠商願意生產，而且是在活動的前幾天才將衣服送到。而由於穿上衣服後的泰德，看起來就像一個碩大的雪球，讓不少網友也好奇衣服到底有多重。

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(中時新聞網)