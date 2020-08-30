沒看就跟不上話題了啊！

暑假快結束了，但還有許多強檔好戲才正摩拳擦掌，準備讓戲迷們大飽眼福，相信也有許多民眾都期待著能夠進戲院，好好重溫大螢幕帶來的感動與震撼！今天小編就要來介紹今年度即將上映的電影，雖然今年只剩短短四個月，但不管是國片、好萊塢、韓國電影還是日本動畫，都累積了不少口碑與期待度，感覺看都看不完啊（捏著錢包哭泣）！

DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，並以yahoo!電影網站所公布的電影為準，統計出網友熱議之今年下半年即將上映（9~12月）的電影，真的是每部都好精采啊～

第十七名：整容液

若要了解韓漫如何席捲台灣，那麼《整容液》一定榜上有名！整容液是韓國作家吳城垈網漫作品《奇奇怪怪》的故事之一，因為整容液篇章別出心裁，且諷刺現代審美的社會現況，漫畫剛出就席捲亞洲地區，詭異程度甚至媲美日本恐怖大師伊藤潤二，是近代韓國動畫影史上最受歡迎的獨創恐怖怪談。

整容液在漫畫中並沒有激烈的血腥場面，反而是腦洞大開的設定（塗了整容液就能自由捏塑自己的身體）引發關注，透過黑色幽默又能將人性之惡表現得淋漓盡致，相信許多網友都迫不急待要買票進戲院了！

預計上映日期：9/18

第十六名：孤味

女性故事在各國的電影取材上都有一定吸引力，不只是女人心事千迴百轉又細膩，在各種時空背景下的女人，都有複雜的心結值得去探討，《孤味》就是一部劇組、演員高達九成都是女性的、女子力十足的電影。

主角群由「全民阿嬤」陳淑芳領軍，在丈夫悄聲離去後獨自扶養三個女兒長大，這三個女兒分別是謝盈萱、徐若瑄與孫可芳飾演，根本是女神級陣；而片名「孤味」為台語也有特別意涵，衍伸為「堅持做好一件事，孤獨也沒關係」，對照劇中女人們複雜的糾結情感，每一個台詞、場景都值得細細品味。

預計上映日期：11/6

第十五名：電影哆啦A夢：大雄的新恐龍

前陣子靠著崩壞系列而網路聲量飆高的哆啦A夢電影，不知道這樣的結果對片商而言究竟是好是壞呢？但這次小編要來講正經的！2020是哆啦Ａ夢滿50週年的里程碑，因此《大雄的新恐龍》也是備受期待。

導演找來了創下哆啦A夢系列影史票房紀錄的導演今井一曉及編劇川村元氣兩人聯手打造，除了固定配音班底外還邀請到木村拓哉、渡邊直美為新角色獻聲，是有別於舊作《新・大雄的恐龍》的作品，是部適合闔家觀賞、笑中帶淚的溫馨電影。

預計上映日期：9/25

第十名：海霧

華語影壇首部海上驚悚災難片，再加上王陽明、鄭人碩、柯佳嬿等豪華陣容，當然要用新台幣好好支持一下啦！《海霧》對國片史上又是一次突破，海怪題材屢見不鮮，但在國片中相當罕見，而故事改編自遠航船隻口耳相傳的恐怖傳說，引人入勝。

除了惡劣天氣、潛藏在海面下的不明生物，船上的人員也因陷入困境而開始互相猜忌，人性的考驗一直是百看不膩、不容易猜到結局的精彩題材，將故事般到海面上會如何呈現？海怪又究竟是什麼？等著大家一起進戲院挖掘真相囉！

預計上映日期：9/11

第九名：刻在你心底的名字

如果說《誰先愛上他的》讓大眾知道何謂一萬年的痛，那麼《刻在你心底的名字》，會讓你想起當你把那個他放進心裡時，那份回憶湧出的感動。該片描述1987年，在解嚴時代壓抑下兩個青少年找尋真愛的故事。

隨著同婚法案通過已過一年多，但仍有不諒解、不接受的聲音存在，透過新生代演員陳昊森、曾敬驊的雙眼，帶領觀眾了解不同面貌的愛情其實擁有同樣強大的力量；除了年輕演員表現亮眼，《刻在你心底的名字》還有許多重量級演員如戴立忍、王彩樺、王識賢等人，帶你一起見證愛的模樣、愛的力量。

預計上映日期：9/30

第八名：糖果人

玄幻恐怖加上喬登皮爾，還有什麼能更讓人興奮呢？或許你覺得喬登皮爾的名字很熟悉？他就是《逃出絕命鎮》的導演兼編劇～《糖果人》改編自知名恐怖小說家克里夫巴克的短篇小說《禁忌》，題材則是廣受歡迎的都市傳說，這個夏天就是要嚇出你一身冷汗！

此外，《糖果人》也是1992年電影《腥風怒吼》的重啟版本，有看過的朋友們多少會了解到，原版的《腥風怒吼》代表黑人角色在恐怖電影類型中的一個里程碑——今天觀眾能從喬登皮爾的視角去詮釋這部作品，想必是精采可期！

預計上映日期：10/16

第七名：特務搞飛機

如果你很懷念南韓搞笑電影《雞不可失》帶給你笑到肚痛的感受，那你一定不能錯過笑料更甚的《特務搞飛機》啊！《特務搞飛機》是南韓首部劫機動作喜劇，在小小的機艙內打鬥令人看得相當過癮，而且過程絕對ㄎㄧㄤ到不行！

《特務搞飛機》的演員陣容也不可小覷，有「韓流天后」之稱的嚴正花，以及「國民女婿」李相侖等，各個演員都突破自身極（形）限（象）搏命演出，電影在南韓上映13天就有2.55億台幣的票房，相當值得期待。

預計上映日期：9/11

第五名：馗降：粽邪2

近年來台灣屢創佳績，在恐怖片的題材選擇上也結合台灣特有的鄉野奇譚，在觀賞時更有代入感，自紅衣小女孩系列後，關注度相當高的國產鬼片就是以民間習俗「送肉粽」為主題的《粽邪》啦～

續集《馗降：粽邪2》的故事除了繼續圍繞在「送肉粽」儀式外，也加入民間信仰的「椅仔姑」，還有更兇狠的泰國邪靈「鬼師傅」，讓恐怖感全面升級。除了劇情看好外，男主角更是由金馬影帝李康生擔任，其餘演員如陳雪甄、許安植都有亮眼表現，而該片也遵循馗爺謁示，直接挑在中元節（9月2日）當天上映，有看有保佑！

預計上映日期：9/2

image source：yahoo!電影

第三名：紫羅蘭永恆花園電影版

去年上映的《紫羅蘭永恆花園外傳—永遠與自動手記人偶—》打響《紫羅蘭永恆花園》的口碑，因應疫情延後上映的電影版，終於在粉絲的殷殷期盼下確定上映日期，就在9月30號啦！

紫羅蘭永恆花園的電影版同樣是由「京都動畫」製作，雖然起初只是動畫化，但京都動畫以劇場版的高水準來呈現，誠意與實力完全擄獲粉絲的芳心，去年的外傳只有在12家戲院限定上映，卻創下直逼1200萬元的票房紀錄，相信大家都跟小編一樣期待進戲院，好好欣賞有著「人類聖經」、「宇宙神作」稱號的，虐心又催淚的愛情物語吧！

預計上映日期：9/30

第一名：鬼滅之刃劇場版 無限列車篇

就算沒有看過但也一定聽過的鬼滅之刃，當劇場版製作確定的消息甫一出，就造成網路轟動，網友們都心心念念著鬼滅之刃劇場版的上映！雖然說日本動畫有人喜歡有人不喜歡，但鬼滅之刃備受期待的原因連非粉絲的族群都會給予肯定。

看過鬼滅之刃的朋友們都知道它有「經費之刃」的稱號，因鬼滅的動作場景在動畫上表現的相當細膩，在視覺上非常有看頭，揮個刀都令人熱血沸騰起來，大家對劇場版抱有高度期待也是很正常滴～另外鬼滅的劇情也是高潮迭起，追完漫畫的人都不知道哭了多少夜、咬掉多少手帕…嗯？你問我在說什麼？等電影上了趕快去看！

預計上映日期：10/30

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年08月29日至2020年08月27日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2020下半年電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)