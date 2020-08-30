湖人決定不再夜長夢多！「一眉哥」安東尼戴維斯攻下全場最高43分，搭配「小皇帝」詹姆斯36分、10助攻與10籃板的大三元演出，湖人30日以131比120擊潰拓荒者，4勝1敗晉級西區準決賽，對手將是火箭與雷霆首輪系列戰的勝方。

詹姆斯首節就用連兩次「三分打」，帶起湖人13比0小高潮，也把比數從16比24落後，變成29比24領先，原本就少了利拉德(膝傷)的拓荒者，更在首節痛失先發中鋒懷塞德，因為他的左手小拇指明顯脫臼，拓荒者可用之兵越來越少。

但靠麥科倫、安森尼兩人火力，拓荒者跟湖人打完上半場，仍以68比68打平，詹姆斯上半場就摘24分，麥科倫21分；懷塞德雖在下半場帶傷先發上陣，卻很快吞下第5犯退場，也讓湖人趁機打出13比0攻勢，擴大領先到兩位數以上。

光在第3節，安東尼戴維斯包辦20分，只是拓荒者仍不肯放棄，末節一開始就是8比0，又把比數追成100比100平手，此時安東尼戴維斯再次挺身而出，帶領湖人打出16比3猛攻，也讓場上戰局提前毫無懸念，拓荒者面對淘汰現實。

麥科倫攻下拓荒者全隊最高36分，外加7助攻、6籃板，「甜瓜」安森尼也拿27分，紐基奇與崔特各有16分，可惜原本上演老八傳奇呼聲很高的拓荒者，最後仍在利拉德離開奧蘭多隔離園區接受膝蓋治療之後，宣告仍以淘汰出局落幕了。

(中時 )