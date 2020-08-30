氣象局一周天氣預測圖，顯示熱帶擾動將在周六增強為熱帶性低氣壓。(中央氣象局)

中度颱風「梅莎」通過琉球至宮古島一帶、經東海、再轉向北北東往韓國方向前進，不會侵台，而下個颱風也正在醞釀當中，氣象專家吳德榮表示，各國模式模擬顯示，下周日本南方海面還有一個熱帶擾動將發展成颱，若成颱將是今年第10號颱風「海神」。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，各國模式模擬顯示，下半周日本南方海面另有熱帶擾動發展成颱，將直接侵襲日本，須持續觀察。

氣象局一周天氣預測圖也顯示，熱帶擾動將在周二(9月1日)生成，周六(9月5日)增強為熱帶性低氣壓，未來有機會成為第10號颱風「海神」，以目前預測路徑，未來熱帶擾動生成將距離台灣很遠。

吳德榮提醒，「梅莎」颱風雖然不侵台，但今晚起迎風面水氣漸增，北海岸、東北角開始短暫陣雨，明天、周二(31、1日)北台灣受其外圍環流影響，雲量多有陣雨，台灣附近各海面風浪增大，沿海及海面活動小心。

(中時新聞網)