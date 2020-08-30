狄鶯與孫鵬的獨子孫安佐2年前在美國因涉及恐攻被捕，坐牢238天才如願回到台灣，沒想到最近又被士林地檢署起訴「製造手槍未遂」，他面對即將來的官司，淡然的表示欣然接受，態度卻遭到酸民撻伐，對此，孫安佐也在Instagram回擊酸民。

孫安佐29日委屈的寫道：「坦然面對，被說不知檢討；潸然淚下，被說矯情做作；對父母感到抱歉，被說打悲情牌；話題不談論父母被說不孝不懂感恩。」吐出無論怎麼做都會有人批評的心聲，他想了想，領悟到「討厭你的人，不管你怎樣都會討厭」的結論，並開嗆酸民：「他們只是藉由酸人而感到幸福的可憐人，所以把他們的話當耳邊風就好。」選擇不在乎外界的毒辣評論。

即便被許多酸民嗆爆，孫安佐還是有收到許多粉絲暖心留言，感性的回應：「真的很謝謝大家還願意支持我，因為私訊我的人很多，沒辦法一一回覆，但真的很感謝大家。」並承諾未來會繼續努力。

除此之外，孫安佐昨天還參加「109年桃園市運動會—市長盃健身健美錦標賽」，僅穿黑色三角褲上台拚陣，但他自稱沒有備賽，沒搽比賽專用的膚色劑，白皙肌膚對比其他參賽者顯得突兀，自嘲是「白斬雞」。

(中時新聞網)