韋德齊伉儷一行人走出登機口親切的向現場接機官員及媒體揮手致意，吳釗燮上前迎接，因防疫因素，以手肘碰手肘的相觸方式，取代傳統握手的打招呼。（陳麒全攝）

韋德齊伉儷一行人走出登機口親切的向現場接機官員及媒體揮手致意，吳釗燮上前迎接，因防疫因素，以手肘碰手肘的相觸方式，取代傳統握手的打招呼。（陳麒全攝）

捷克參議院議長韋德齊伉儷率領89人訪問團，在30日中午搭乘華航專機抵台，韋德齊在下機時先向大家揮手致意。（陳麒全攝）

拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）也隨行來訪。（陳麒全攝）

捷克參議院議長韋德齊伉儷率領89人訪問團，在30日中午搭乘華航專機抵台，韋德齊在下機時先向大家揮手致意，也透過翻譯表示，團員們所戴印有雙方國旗的口罩，就是台灣所捐贈的，所以他們特別帶著口罩來訪，並表達對台灣的感謝。

韋德齊（Miloš Vystrčil）受到立法院長游錫堃邀請，率領89人訪問團，於捷克當地時間29日下午在布拉格哈維爾機場（Václav Havel Airport Prague）搭乘華航專機，並在台北時間30日中午11時抵達桃園國際機場，由外交部長吳釗燮代表政府、以及立法院秘書長林志嘉等官員到桃園機場迎接參訪團。

韋德齊伉儷一行人走出登機口親切的向現場接機官員及媒體揮手致意，吳釗燮上前迎接，因防疫因素，以手肘碰手肘的相觸方式，取代傳統握手的打招呼。韋德齊雖沒有正式演說，但現場透過翻譯人員表示，訪問團成員所戴的口罩，上面印有台灣及捷克雙方的國旗，是處於最嚴重的新冠狀肺炎疫情時期，台灣政府所捐贈的口罩，「我們就這樣戴著，非常感謝。」，訪問團部分團員也手拿著中華民國國旗對著鏡頭揮舞並合影留念。

因新冠肺炎疫情的入境防疫需要，參訪團團員在外交部人員的引導下，分組直接進入國賓接待室，隨後由外交部專車載離機場，過程中完全不接觸一般旅客、民眾。

韋德齊參訪團此行來台5天，9月5日返抵捷克，訪團成員共89人，包括科研人士、參議員、企業代表和學術、文化界人士隨行，因為支持台捷民主理念，布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）也隨行來訪，訪問團也特別設計台捷徽章供團員佩戴，象徵台灣與捷克的友好情誼。

韋德齊等人在台期間將會見總統蔡英文、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中等人，9月1日於立法院議場受贈國會外交榮譽一等獎章並發表演說、出席台捷經貿投資論壇等活動。韋德齊也將在政治大學及立法院發表演講，表達對自由、民主及台捷經貿合作的看法。

(中時 )