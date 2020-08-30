「2020花蓮夏戀嘉年華」昨(29)日最後一晚祭出樂團告五人、創作歌手吳汶芳、戲劇男神張立昂、甜心關詩敏、台語歌手陳思瑋，綜藝天后白冰冰身著華麗亮金色訂製服搭配精緻后冠、腳踩金縷鞋、率領10位舞者氣派登場,自嘲演出酬勞全花光光投資，「宛如北港媽祖出巡」，演唱招牌曲〈舞池〉、〈阿娜答〉以及新專輯主打歌〈宿命〉。

金曲歌后徐佳瑩擔任壓軸，她笑容洋溢、整臉好氣色，演唱快歌〈現在不跳舞要幹嘛〉帶動氣氛，提及9年前曾在夏戀舞台秀出身分證、證明自己是「U字頭」在花蓮當地出生，這次表演的路上還經過當年的醫院讓她相當感觸，笑說每次到花蓮都非常開心、演出後要好好逛夜市吃美食！懷孕6個多月的她，挺肚上台賣力演出，台下粉絲用熱情尖叫給予滿滿祝福，演唱到〈大頭仔〉時，現場轉播鏡頭更捕捉台下的兒童、嬰兒相當應景，全場一起沈浸在幸福的喜悅中！

白冰冰重金打造華麗秀服展現后的氣勢。（胡俊彥提供）

徐佳瑩昨晚以一身粉紅色洋裝登台獻唱。（胡俊彥提供）

白冰冰以一席亮金色訂製服登場，還有長達3公尺的裙擺。（胡俊彥提供）

(中時 )