又見板凳清空！這次發生衝突的是紅人隊和小熊隊。雙重賽第2場雙方投手互丟近身球，球員、教練相嗆，板凳清空，人都跑到場內對峙，險些引起肢體衝突。裁判事先雖已有警告，仍發生這起事件，過程中雙方共有5人被驅逐出場。

紅人隊重炮瑞佐在雙重賽第1場轟出雙響炮，第2場卻遭到投手近身球伺候。4局上紅人3比1領先，瑞佐一上場打擊，對方菜鳥先發投手安東尼就投出1顆頭部上方的近身球，讓他嚇了一跳！

裁判發覺情況有異，立刻開會討論並對雙方提出警告，以防出現更多問題。但雙方總教練顯然都不滿意。小熊隊教頭羅斯從休息區走出和裁判爭論，結果他和投捕教練波傑洛都被驅逐出場，這是羅斯執教生涯首次被逐出場。

4局下，小熊隊後援投手阿佐雷向第2個上場打擊的秋山翔吾丟了一個內角近身球，紅人隊DH瓦托立刻從休息區大聲抗議，並與小熊隊休息區的席瓦伯互嗆。紅人隊總教練貝爾上前與裁判爭論，小熊一壘手瑞佐也開始對貝爾吼叫，瓦托、溫克立跳出來和瑞佐互罵。

一壘審貝利諾警告雙方球員停止爭執，但大家都不聽，貝利諾便做出驅逐出場手勢，將瓦托、溫克趕出場。接著雙方板凳和牛棚都清空，一堆人湧入場中對峙，裁判決定把貝爾也趕出場，設法穩住秩序，比賽總算恢復進行，總計這次衝突有5人被驅逐出場。

7局下小熊5比4領先，推出終結者金伯瑞關門，不料他卻投出3次四壞球（含一次故意四壞），被擊出1支安打，紅人先追平比數，滿壘時金伯瑞又發生再見暴投，紅人跑回致勝分，以6比5結束比賽。

(中時 )