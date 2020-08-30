台北市長柯文哲妻子陳佩琪再開炮！陳佩琪30日在臉書PO文表示，她最不能接受柯文哲被批評的話是，「兩岸一家親」被講成「舔中賣台」，並點名民進黨重量級大咖賴清德、林佳龍、鄭文燦、陳菊、陳水扁等人，對大陸的和睦策略卻都可被講成「台灣價值」。

陳佩琪指出，2019年初起，柯就常被問到是否選2020總統，名嘴都說「柯文哲一定會去選啊，選得上當總統，選不上回去當市長， 對他沒損失！」她聽名嘴們講得滿嘴是泡，心想這些人果然跟柯不是一家人 但她心裡很清楚，台灣民眾多半希望政治人物的另一半不要有聲音，一些稍微冒出頭的，就冠一個「干政、貪財」的罵名。

陳佩琪說，節目主持人曾問她「最不能接受人家罵妳什麼？」她認為就是「祝妳癌症早日復發歸天」，這讓她想起柯最近說的一句話「台灣怎麼會變成這個樣子？」

至於對柯的謾罵及批評，哪一句最不能接受，她跟柯想想，結論一致就是「兩岸一家親」，講了就被說成是舔中賣台，但也該講出具體事實，柯就說「這句話就是釋出善意，我有做什麼對不起國家的賣台行為嗎？」

陳佩琪強調，他們沒做生意，也沒任何投資事業在對岸，更沒雙重國籍，受人批評的30萬有「中」字名稱的基金也都賣掉了，他們生在台灣，財產也都在此，將來也一定終老在台灣 ，為何要賣台？

她說，柯常要她別講這麼多，反正再講什麼都是討罵而已 ，既然這樣，就引述一段PTT 整理的言論， 以國學隱喻的博大精深，請問下列哪一句話最是賣台：柯文哲：兩岸一家親→背叛台灣、 中國間諜、中共同路人。

賴清德：親中愛台→台灣價值，林佳龍：知中愛台→台灣價值，鄭文燦：和中才能保台、挺台→台灣價值，陳菊：兩岸和平發展、與中國交流、張開雙臂歡迎陸客→台灣價值，陳水扁：兩岸一家人→台灣價值，謝長廷：兩岸應建立命運共同體→台灣價值，魏明谷：兩岸唇齒相依要加強交流→台灣價值，趙天麟：想辦雙城論壇→台灣價值，鄭寶清：主張引進中資→台灣價值，辜寬敏：兩岸是兄弟之邦→台灣價值。

最後，陳佩琪說，這句話還有一個好玩的地方，2015年講不會怎麼樣，2017年7月再講一次也還好，突然2017年9月開始，幾乎所有媒體、網軍、名嘴開始狂罵這句。

(中時 )